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Предал родину? В команде победителей ЧМ среди сепаратистов нашли украинца

1.6тЧитать новость на украинском

В футбольной команде "Карпаталия" этнических венгров, которая победила в чемпионате мира среди представителей непризнанных территорий, затесался коренной украинец Алексей Шведюк.

OBOZREVATEL нашел полный список игроков команды "Карпаталия" на сайте Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA). Судя по именам, Шведюк является единственным коренным украинцев в команде.

22-летний украинец родился в Мукачево (Закарпатская область). До 2014 года Шведюк играл за дублирующий состав "Говерлы" (Ужгород). В 2015 году перебрался в "Мукачево", а сейчас выступает за клуб второй венгерской лиги Bekescsaba Elöre.

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OBOZREVATEL нашел старую страницу Шведюка в соцсетях.

Напомним, что накануне в Украине появился ответ на слет футболистов-сепаратистов.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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