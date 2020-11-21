Появилась информация по матчу Швейцария – Украина: спортивные итоги 20 ноября

СМИ сообщили о новых сроках рассмотрения матча Швейцария – Украина в УЕФА, а Румынии футболист забил фантастический гол ударом пяткой через себя.

Кроме того, врач, отменивший матч Швейцария – Украина, ранее разрешил играть клубам с COVID-19 и "Динамо" лишилось 15 футболистов перед матчем УПЛ

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 20 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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