Появилась информация по матчу Швейцария – Украина: спортивные итоги 20 ноября
СМИ сообщили о новых сроках рассмотрения матча Швейцария – Украина в УЕФА, а Румынии футболист забил фантастический гол ударом пяткой через себя.
Кроме того, врач, отменивший матч Швейцария – Украина, ранее разрешил играть клубам с COVID-19 и "Динамо" лишилось 15 футболистов перед матчем УПЛ
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 20 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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