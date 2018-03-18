Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 18 марта

Паралимпийская сборная Украины в последний день Игр-2018 в южнокорейком Пхенчхане добыла золотую медаль в лыжной смешанной эстафете. Эта награда стала 7-й высшей пробы и 22-й в общем.

В медальном зачете наша команда занимает 6-ю строчку, имея в копилке также 7 наград из серебра и 8 из бронзы.

Уверенное лидерство в списке удерживают американцы с 36 медалями (13-15-8). За ними идут нейтральные паралимпийские атлеты (россияне) – 24 награды(8-10-6), тройку лучших замыкает Канада - 28 (8-4-16).

Отметим, что партнером паралимпийской сборной Украины является мобильный оператор lifecell.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что на Паралимпиаде-2018 был установлен исторический рекорд, который побил достижение российского Сочи-2014.