Отец Хабиба умер от коронавируса: итоги спорта 3 июля

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса, а Усик может покинуть украинскую промоутерскую компанию.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 3 июля.

Кроме того, футбольный агент заявил, что "Динамо" – это банда раскормленных мажоров и "Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после чемпионства.

Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В Москве умер отец Хабиба Нурмагомедова

Знаменитая фитнес-модель показала себя полностью обнаженной

Усик может покинуть украинскую промоутерскую компанию, – СМИ

Как выглядит модель, из-за откровенных фото с которой футболиста выгнали из команды

"Динамо" – это банда раскормленных мажоров, – футбольный агент

Стало известно, где похоронят отца Хабиба

Путин отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Два инсульта: появились подробности смерти отца Хабиба Нурмагомедова

"Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после чемпионства