"От кулаков до петиций": Грицай рассказал, чему научил Усика и Ломаченко

Украинский борец Богдан Грицай записал новое видеобращение, в котором отметил позитивные изменения в поведении Александра Усика и Владимира Ломаченко.

"Сейчас имеем хорошие результаты: Усик признает, что на самом деле боится боя без правил, а запугивание – это зло. Поэтому он любыми способами уклоняется от предложенного мне поединка. А Ломаченко уже призывает подписывать петиции в интересах российской церкви, хотя совсем недавно они с Усиком обещали с кулаками встать на ее защиту. От кулаков до петиций – разве это не прогрес?" – спрашивает Грицай в ролике на своем YouTube-канале.

Богдан Грицай

Напомним, что борец бросил вызов Усику после того, как тот выпустил видео, на котором нокаутирует "диванного эксперта", критикующего боксера. Александр отказался от боя без правил, но заявил, что готов сразиться с Грицаем на боксерском ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее борец нашел новое объяснение вызову Усику и призвал украинцев не молчать.

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