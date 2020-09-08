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Олимпийский призер из Беларуси о российских СМИ: работают по той же схеме, что и с Украиной

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Спорт
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Дмитрий Дащинский высказался о протестах в Беларуси

Дмитрий Дащинский заявил, что пророссийские СМИ разделяют его страну.

Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу из Беларуси Дмитрий Дащинский заявил, что российские СМИ пытаются разделить его народ, сравнив эту ситуацию с той, которая ранее имела место в Украине.

"СМИ. Особенно эти российские каналы, как Russia Today, пророссийские. Что у них про Украину было, что сейчас смотришь – по той же схеме по нам работают: мол, это там с Запада, из Украины люди чуть ли не готовят у нас боевые действия. Для чего у нас спецслужбы тогда, которые должны это предотвращать?" – цитирует слова Дащинского издание Tribuna.

Он также выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать при помощи диалога.

"Я очень надеюсь, что до серьезного конфликта не дойдет. Что все-таки начнется какой-то диалог, которого и не хватает. Наверное, не было раньше мнений таких разных, всегда как-то по накатанной шло и шло. А сейчас уже явно нужно искать возможность разговаривать и находить какие-то общие точки соприкосновения. По-другому никак. Либо это на самом деле превратится в бойню. Но, надеюсь, не будет этого", – заявил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" Брест, в котором выступает украинец Артем Милевский, выгнал тренера за отказ поддержать Александра Лукашенко.

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