Олимпийский призер из Беларуси о российских СМИ: работают по той же схеме, что и с Украиной

Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу из Беларуси Дмитрий Дащинский заявил, что российские СМИ пытаются разделить его народ, сравнив эту ситуацию с той, которая ранее имела место в Украине.

"СМИ. Особенно эти российские каналы, как Russia Today, пророссийские. Что у них про Украину было, что сейчас смотришь – по той же схеме по нам работают: мол, это там с Запада, из Украины люди чуть ли не готовят у нас боевые действия. Для чего у нас спецслужбы тогда, которые должны это предотвращать?" – цитирует слова Дащинского издание Tribuna.

Он также выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать при помощи диалога.

"Я очень надеюсь, что до серьезного конфликта не дойдет. Что все-таки начнется какой-то диалог, которого и не хватает. Наверное, не было раньше мнений таких разных, всегда как-то по накатанной шло и шло. А сейчас уже явно нужно искать возможность разговаривать и находить какие-то общие точки соприкосновения. По-другому никак. Либо это на самом деле превратится в бойню. Но, надеюсь, не будет этого", – заявил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" Брест, в котором выступает украинец Артем Милевский, выгнал тренера за отказ поддержать Александра Лукашенко.

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