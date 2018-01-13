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Предсказан результат Украины на Олимпиаде-2018

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Сборная Украины на зимних Олимпийских Играх-2018, которые с 9 по 25 февраля пройдут в Южной Корее, займет 27-е место. Такой прогноз сделала компания Gracenote, занимающаяся анализом результатов в сфере развлечений и спорта.

Версия "виртуального подиума Пхенчхана" была опубликована на сайте организации.

По мнению аналитиков "сине-желтые" спортсмены смогут завоевать лишь одну бронзовую медаль. В каком виде спорта ожидается награда, не уточняется.

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На первое место Gracenote поставила сборную Германии, второе место отдала норвежцам, третье - США.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Сочи сборная Украины добыла две медали. "Золото" и "бронзу" в биатлоне. Позже российская спортсменка была дисквалифицирована, и украинская биатлонистка получила "серебро".

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Тема
Олимпиада-2018
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