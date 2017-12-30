"Позорище!" Россияне не выдержали нового унижения своих олимпийских спортсменов

Российские спортсмены станут участниками парада атлетов на церемонии открытия Игр-2018 в Пхенчхане, но понесут белое знамя с олимпийскими кольцами.

"Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхенчхане, они пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом", – сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Болельщики РФ не смогли выдержать очередное унижение своих спортсменов, устроив бурное обсуждение в сети.

"Наверное Жукова распирает сейчас от гордости,не иначе как отстоял такую счастливую возможность,как выставить нас лишний раз на позорище", - пишут фанаты.

Другие предлагают проигнорировать это мероприятие.

"Вроде как собирались пропускать церемонию открытия, а на церемонии закрытия пройти под РФ флагом. Но МОК не упустил возможности мокнуть РФ в де*ьмецо и на открытии Олимпиады", - отмечают болельщики.

Ранее МОК выдвинул жесткие требования к отстраненной сборной России накануне Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Спортсменов из РФ обязали изменить цвет формы и самого инвентаря.