Олимпиада-2018: расписание финалов

В южнокорейском городе Пхенчхане с 9 по 25 февраля пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры.
В программу Игр-2018 МОК включил шесть новых дисциплин. Были добавлены дисциплина биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины - параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины).
"Обозреватель" предлагает своим читателям расписание всех медальных финалов ОИ-2018. Время указано киевское.
10 февраля
09:15 Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
12:00 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м
13:00 Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
13:15 Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
14:35 Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109
11 февраля
03:00 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл
04:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
08:15 Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км
09:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
13:15 Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км
13:50 Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
15:15 Фристайл. Женщины. Могул
12 февраля
03:00 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
06:10 Фигурное катание. Командные соревнования. Итог
06:45 Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
12:10 Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
14:00 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14:30 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
14:50 Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109
15:10 Фристайл. Мужчины. Могул
13 февраля
02:05 Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место
03:00 Сноуборд. Женщины. Хафпайп
08:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
10:30 Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль
12:00 Шорт-трек. Женщины. 500 м
13:00 Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль
13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
13:04. Кёрлинг. Микст
14:20 Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
14 февраля
03:30 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп
06:45 Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка
10:45 Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км
12:00 Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
13:05 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
14:50 Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
15 февраля
02:30 Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
02:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
06:41. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс
07:30 Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
12:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
12:00 Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
13:30 Санный спорт. Эстафета
16 февраля
04:00 Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
05:52. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс
08:00 Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
13:00 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
13:50 Фристайл. Женщины. Акробатика
17 февраля
03:00 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
04:00 Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
06:00 Фристайл. Женщины. Ски-слоупстайл
11:30 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
12:00 Шорт-трек. Женщины. 1500 м
12:00 Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
13:15 Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км
14:30 Скелетон. Женщины. 4-я попытка
14:30 Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140
18 февраля
06:15 Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл
06:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
08:15 Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км
13:00 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
13:15 Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км
13:50 Фристайл. Мужчины. Акробатика
19 февраля
13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
14:30 Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
14:50 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
20 февраля
03:00 Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
03:30 Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп
12:00 Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м
13:15 Биатлон. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
14:45 Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км
21 февраля
04:00 Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
07:30 Фристайл. Мужчины. Ски-кросс
09:40 Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
10:00 Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль
12:00 Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль
13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования
13:00 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования
14:50 Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка
22 февраля
04:30 Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп
06:10 Хоккей. Женщины
06:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
12:00 Шорт-трек. Мужчины. 500 м
12:00 Шорт-трек. Женщины. 1000 м
12:00 Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м
12:20 Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
13:15 Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км
23 февраля
02:30 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр
03:00 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
07:30 Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
08:30 Фристайл. Женщины. Ски-кросс
08:35 Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место
12:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
13:15 Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
24 февраля
03:00 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр
04:00 Горнолыжный спорт. Командные соревнования
05:58. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
06:00 Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
06:04. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
06:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
07:00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
08:35 Кёрлинг. Мужчины
13:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт
13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт
13:05 Кёрлинг. Женщины. За 3-е место
14:10 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
25 февраля
02:05 Кёрлинг. Женщины
04:00 Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
06:10 Хоккей. Мужчины
08:15 Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км
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