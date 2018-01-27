Олимпиада-2018: расписание финалов

В южнокорейском городе Пхенчхане с 9 по 25 февраля пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры.

В программу Игр-2018 МОК включил шесть новых дисциплин. Были добавлены дисциплина биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены две дисциплины - параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины).

"Обозреватель" предлагает своим читателям расписание всех медальных финалов ОИ-2018. Время указано киевское.

10 февраля

09:15 Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

12:00 Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

13:00 Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

13:15 Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км

14:35 Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109

11 февраля

03:00 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

04:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

08:15 Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км

09:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

13:15 Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км

13:50 Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

15:15 Фристайл. Женщины. Могул

12 февраля

03:00 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

06:10 Фигурное катание. Командные соревнования. Итог

06:45 Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

12:10 Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

14:00 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

14:30 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

14:50 Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109

15:10 Фристайл. Мужчины. Могул

13 февраля

02:05 Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

03:00 Сноуборд. Женщины. Хафпайп

08:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

10:30 Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль

12:00 Шорт-трек. Женщины. 500 м

13:00 Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль

13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

13:04. Кёрлинг. Микст

14:20 Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка

14 февраля

03:30 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп

06:45 Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

10:45 Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км

12:00 Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

13:05 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

14:50 Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка

15 февраля

02:30 Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

02:00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

06:41. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс

07:30 Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль

12:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

12:00 Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

13:30 Санный спорт. Эстафета

16 февраля

04:00 Скелетон. Мужчины. 4-я попытка

05:52. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс

08:00 Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль

13:00 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

13:50 Фристайл. Женщины. Акробатика

17 февраля

03:00 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

04:00 Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

06:00 Фристайл. Женщины. Ски-слоупстайл

11:30 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км

12:00 Шорт-трек. Женщины. 1500 м

12:00 Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

13:15 Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км

14:30 Скелетон. Женщины. 4-я попытка

14:30 Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140

18 февраля

06:15 Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл

06:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

08:15 Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км

13:00 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

13:15 Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км

13:50 Фристайл. Мужчины. Акробатика

19 февраля

13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

14:30 Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140

14:50 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка

20 февраля

03:00 Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

03:30 Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп

12:00 Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м

13:15 Биатлон. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км

14:45 Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км

21 февраля

04:00 Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

07:30 Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

09:40 Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

10:00 Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль

12:00 Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль

13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

13:00 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования

14:50 Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка

22 февраля

04:30 Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп

06:10 Хоккей. Женщины

06:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

12:00 Шорт-трек. Мужчины. 500 м

12:00 Шорт-трек. Женщины. 1000 м

12:00 Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м

12:20 Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

13:15 Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км

23 февраля

02:30 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр

03:00 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

07:30 Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

08:30 Фристайл. Женщины. Ски-кросс

08:35 Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место

12:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

13:15 Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

24 февраля

03:00 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр

04:00 Горнолыжный спорт. Командные соревнования

05:58. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

06:00 Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

06:04. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

06:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

07:00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль

08:35 Кёрлинг. Мужчины

13:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт

13:00 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт

13:05 Кёрлинг. Женщины. За 3-е место

14:10 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место

25 февраля