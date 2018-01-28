"Это позор": унизительная олимпийская форма сборной России стала посмешищем в сети

Экипировщик сборной России по лыжным гонкам представил форму, в которой спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Снимки появились на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.

Спортсмены примут участие в турнире в составе команды "Олимпийских атлетов из России" (OAR). Согласно требованиям МОК, на форме лыжников не должно быть национальной символики, а также упоминания страны.

Гоночная форма почти не отличается от той, в которой команда выступает на Кубке мира, – она выполнена в бордовом цвете, а надпись RUS заменена на OAR.

Это "клеймо" вызвало бурное обсуждение в сети. Российские фанаты назвали такую "печать" позором, и отметили, что это полное унижение страны.

Как сообщал "Обозреватель", МОК сократил предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на ОИ-2018.