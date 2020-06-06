Названы кандидатуры на пост главного тренера "Динамо": спортивные итоги 5 июня

Стало известно, кто может стать тренером "Динамо" и арбитр ФИФА Андрис Трейманис показал темнокожему футболисту красную карточку и средний палец.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 июня.

Кроме того, спортивная телеведущая снялась в эротической фотосессии и звезда сборной России ответил "негодяям и подхалимам" за осуждение критики РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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