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6 июня • обновлено в 09:28
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Названы кандидатуры на пост главного тренера "Динамо": спортивные итоги 5 июня

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Стало известно, кто может стать тренером "Динамо" и арбитр ФИФА Андрис Трейманис показал темнокожему футболисту красную карточку и средний палец.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 июня.

Стало известно, кто может возглавить "Динамо": спортивные итоги 5 июня

Кроме того, спортивная телеведущая снялась в эротической фотосессии и звезда сборной России ответил "негодяям и подхалимам" за осуждение критики РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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