Итальянский "Наполи" и каталонская "Барселона" сойдутся в битве за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО НАПОЛИ – БАРСЕЛОНА: ВРЕМЯ МАТЧА

Первая дуэль 1/8 финала состоится на поле стадиона "Сан-Паоло" в Неаполе во вторник, 25 февраля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Наполи – Барселона.

Наполи – Барселона

ГДЕ СМОТРЕТЬ НАПОЛИ – БАРСЕЛОНА

В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2".

На российском телевидении трансляция игры состоится на "Матч! Футбол 1".

Любители футбола из Беларуси увидят игру благодаря местному вещателю "Беларусь 5".

Показ встречи на Казахстан организовывает канал "Казахстан"/"Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Барселоны" подверглись необычной процедуре накануне матча Лиги чемпионов с "Наполи".

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