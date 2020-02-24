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24 февраля • обновлено в 23:51
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"Наполи" – "Барселона": где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Итальянский "Наполи" и каталонская "Барселона" сойдутся в битве за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО НАПОЛИ – БАРСЕЛОНА: ВРЕМЯ МАТЧА

Первая дуэль 1/8 финала состоится на поле стадиона "Сан-Паоло" в Неаполе во вторник, 25 февраля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Наполи – Барселона.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ НАПОЛИ – БАРСЕЛОНА

  • В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2".

  • На российском телевидении трансляция игры состоится на "Матч! Футбол 1".

  • Любители футбола из Беларуси увидят игру благодаря местному вещателю "Беларусь 5".

  • Показ встречи на Казахстан организовывает канал "Казахстан"/"Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Барселоны" подверглись необычной процедуре накануне матча Лиги чемпионов с "Наполи".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
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Ставка матча
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Александр Зверев
VS
Джейсон Джанг
Победа Александра Зверева с форой в -4,5 гейма
1.74 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Джон Миллман
Тотал больше 22,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
У Квон Сун
Победа Рейлли Опелки с форой в -1,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Уго Умбер
Победа Ника Кирьоса с форой в -2,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Миша Зверев
Победа Джона Изнера с форой в -3,0 гейма
1.88 Сделать ставку
Григор Димитров
VS
Дамир Джумхур
Победа Григора Димитрова с форой в -3,0 гейма
1.70 Сделать ставку
Стив Джонсон
VS
Душан Лайович
Победа Стива Джонсона с форой в -1,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Алекс Болт
VS
Феликс Оже-Альяссим
Победа Феликса Альяссима-Оже с форой в -3,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Раду Албот
VS
Педро Мартинес
Победа Педро Мартинеса с форой в +2,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Фелисиано Лопес
Победа Кайла Эдмунда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку