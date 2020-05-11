Легендарный баскетболист НБА, включенный в Зал славы, Деннис Родман рассказал, что во время первой встречи был крайне удивлен отношением граждан Северной Кореи к Ким Чен Ыну.

"Я подошел к трибунам и сел за стол. Возле него стояло около 20 стульев в королевском стиле. В следующий момент 22 тысячи корейцев встают и начинают хлопать. Это было очень громко и приятно, и я подумал, что они приветствуют меня, поэтому помахал им рукой, но мне быстро объяснили, что аплодисменты адресованы не мне. "А кому?" – спросил я. Мне указали рукой на Ким Чен Ына и сказали, что он – их лидер", – цитирует слова Родмана издание Sportando.

Ким Чен Ын и Деннис Родман Советский спорт

Он также поведал, что был приглашен на неофициальную часть вечера, в ходе которой выпил много алкоголя и слушал, как диктатор КНДР поет в караоке.

"Мы сидели и все время общались о баскетболе. Игра заканчивается, и он приглашает меня на ужин, где будет караоке, водка, горячие девушки и все такое. Мы ужинаем, уже напились в дрова, он начинает петь караоке, а я не понимаю ни одного его слова", – вспомнил экс-баскетболист.

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