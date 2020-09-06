Мутко пересказал разговор с Путиным после разгрома сборной РФ: итоги спорта 5 сентября

Мутко признался, что сказал Путин после поражения сборной России 1:7, а 5-кратная чемпионка мира высказалась о войне в Донецке, отметив, что случилось самое страшное, что может быть.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 5 сентября.

Кроме того, Ребров красиво ответил российскому СМИ, что особо не смотрит матчи сборной РФ, так как у него есть сборная Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Мутко признался, что сказал Путин после поражения сборной России 1:7

5-кратная чемпионка мира о Донецке: случилось самое страшное, что может быть

Ребров – российскому СМИ: особо не смотрю матчи вашей сборной, у меня есть украинская

Экс-подруга "нового Шевченко", ушедшая к футболисту "Шахтера", озадачила снимком в купальнике

Разгром от Португалии: результаты Лиги наций 5 сентября

Модель Playboy снялась полностью обнаженной в поддержку Месси

Клуб Милевского выгнал тренера за отказ поддержать Лукашенко

Сборная Украины по футболу победила Россию в матче века: как это было

Конор МакГрегор записал обращение к российскому политику

"Динамо" вернуло Михайличенко

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!