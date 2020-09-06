Мутко пересказал разговор с Путиным после разгрома сборной РФ: итоги спорта 5 сентября

Новости спорта за 5 сентября.
Мутко признался, что сказал Путин после поражения сборной России 1:7, а 5-кратная чемпионка мира высказалась о войне в Донецке, отметив, что случилось самое страшное, что может быть.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 5 сентября.
Кроме того, Ребров красиво ответил российскому СМИ, что особо не смотрит матчи сборной РФ, так как у него есть сборная Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Мутко признался, что сказал Путин после поражения сборной России 1:7
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