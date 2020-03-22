Главная Новости
22 марта • обновлено в 18:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Манчини рассказал, что происходит в Италии

2.1т
Читать материал на украинском

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, что происходит в стране во время пандемии коронавируса.

Роберто Манчини

Роберто Манчини

"Вид военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду. Мысль о том, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях интенсивной терапии, абсурдна, она совершенно ненормальна. Наши врачи проделывают героическую работу, я верю в них. Вот почему я даже не рассматриваю возможность уехать из Италии", – цитирует Манчини Football Italia.

По словам тренера, он очень беспокоится за родителей, несмотря на то, что они и чувствуют себя хорошо.

"Звонила сестра и сказала, что друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были мальчишками. Он работал в благотворительной организации", - с сочувствием отмечает Манчини.

Ранее знаменитый украинский волейболист Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую "Перуджу", передал обращение местных жителей к нашим согражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Италии за 21 марта от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Роберто Манчини
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Evil Genuises
VS
Business associates
Победа Evil Genuises с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
HellRaisers
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа NiP
1.75 Сделать ставку
HAVU
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.60 Сделать ставку
Orgless
VS
FunPlus Phoenix
Победа Orgless с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
2,15 Сделать ставку
Сезон Серии А не возобновится до 01 июня 2020 года
1.21 Сделать ставку
Хави - следующий главный тренер Барселоны
2.75 Сделать ставку
Манчестер Сити будет продан до конца 2021 года
5.00 Сделать ставку
Вильярреал (Ману Морланес)
VS
Реал Мадрид (Марко Асенсио)
Инд. тотал Вильярреала (Ману Морланес) меньше 2.5
1.65 Сделать ставку