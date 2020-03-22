Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, что происходит в стране во время пандемии коронавируса.

Роберто Манчини

"Вид военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду. Мысль о том, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях интенсивной терапии, абсурдна, она совершенно ненормальна. Наши врачи проделывают героическую работу, я верю в них. Вот почему я даже не рассматриваю возможность уехать из Италии", – цитирует Манчини Football Italia.

По словам тренера, он очень беспокоится за родителей, несмотря на то, что они и чувствуют себя хорошо.

"Звонила сестра и сказала, что друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были мальчишками. Он работал в благотворительной организации", - с сочувствием отмечает Манчини.

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