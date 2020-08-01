Луческу загонял футболистов "Динамо" на первой тренировке: спортивные итоги 31 июля
Футболисты "Динамо" поделились впечатлениями от первой тренировки с Мирчей Луческу, отметив про "невероятные ощущения" и то, что "так тяжело после отпуска еще не было".
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