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22 мая • обновлено в 18:55
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Ломаченко вызвал новые споры, поддержав УПЦ МП: в сети заговорили о вербовке

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Украинский боксер Василий Ломаченко попал под очередной шквал критики после того, как поддержал петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в управлении УПЦ МП.

На своей странице в социальной сети Instagram Ломаченко призвал подписчиков подписать петицию на имя президента Владимира Зеленского, однако многие обвинили боксера в сепаратизме и том, что его завербовали спецслужбы РФ. Ему также напомнили пост с призывом рисовать кресты на дверях, чтобы обезопаситься от коронавируса.

"Очередной бред за кресты на дверях и триколоры на форме?", "Да иди нах*р со своим православием, веру держи при себе. Морды бить Иисус разрешает?", "Лому, походу, в ФСБ завербовали", "Ты ж вне политики", "Там вроде бы все попы московского патриархата скоро от короны копыта за горб закинут, так что можно и передать Лавру", "Что ж вам в том МП предлагают такое?" – пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко и Александра Усик снялись в русском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе". В ленте Василий назвал украинцев, россиян и белорусов братскими народами.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Василий Ломаченко
Теги
Православная церковь Украины Киево-Печерская лавра
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