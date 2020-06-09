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9 июня • обновлено в 14:15
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Легенда тенниса Кафельников заявил, что Ефремову поможет только тюрьма

2.3т
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Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников выразил мнение о том, что актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП 8 июня, избавиться от алкоголизма поможет только тюрьма.

Экс-первая ракетка мира также призвал соотечественников дождаться решения суда.

Легенда тенниса Кафельников заявил, что Ефремову поможет только тюрьма

Twitter Евгения Кафельникова

"Вот мне почему то кажется, что тюрьма – это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек,как алкоголизм и наркомания! Хотя... Наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении. Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд! Искренне соболезную семье погибшего", – написал Кафельников на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 57-летний Сергей Захаров стал жертвой аварии, которую спровоцировал актер Михаил Ефремов. Мужчина умер рано утром 9 июня. Полиция отпустила артиста под подписку о невыезде.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Евгений Кафельников Михаил Ефремов
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