Клуб ради презентации сбросил футболиста-новичка с самолета
Футболисты "Лорьяна". ФК Лорьян
Футбольный клуб "Лорьян", который выиграл Лигу 2 и пробился в элитный дивизион чемпионата Франции, оригинально представил своих новичков.
Медикоманда "Лорьяна" сбросила австрийца Адриана Грбича, который перешел из "Клермона" с самолета, заставив его прыгнуть с парашютом. Игрок обошелся клубу в 9 миллионов евро (еще миллион возможен бонусами).
Представление Кантена Буагара, перешедшего из "Тулузы", получилось не менее эффектным: полузащитник с аквалангом проплыл под водой и вынырнул в порту недалеко от Лорьяна.
Как сообщал OBOZREVATEL, алжирского футболиста Фарида Эль-Мелали, который выступает за французский "Анже", арестовали за эксгибиционизм.
Игрок занимался мастурбацией во дворе своего дома в центре Анже, наблюдая за соседкой с первого этажа. Это заметили другие жители, которые и вызвали полицию. Эль-Мелали уже во второй раз попал в подобную ситуацию.