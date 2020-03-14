Непобедимый украинский боксер Александр Усик уверен, что ситуация вокруг пандемии корнавируса чересчур раздута.

"Единственное, что мне не понятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если что-нибудь, не дай Бог, произойдет, вы уже ничего не измените. Нужно жить, мыть руки, дезинфицировать все, к чему прикасаешься. Надо следить за своей гигиеной. У нас есть бОльшие проблемы. У нас люди умирают от туберкулеза и СПИДа, а тут видите ли какой-то грипп", - заявил крымчанин в эфире Youtube-канала iFL TV.

Напомним, что Усик несколько дне назад прилетел в Англию на пресс-конференцию посвященному предстоящему бою с Дереком Чисорой. В аэропорту Сашу засекли в медицинской маске.

После того, как Усик и Чисора встретились в дуэли взглядов в Лондоне, украинский боксер провел импровизированную дезинфекцию помещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 марта из-за пандемии коноравируса умерла тетя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!