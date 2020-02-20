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20 февраля • обновлено в 11:18
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Известный режиссер поддержал Усика, поехавшего в Крым

1.9т
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Актер, режиссер Ахтем Сеитаблаев оценил как вполне приемлемый визит известного украинского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в аннексированный Крым.

"Я своих родителей не видел 6 лет, родственников тоже не видел очень долго. Если бы у меня была возможность их видеть, не поддерживая оккупанта, открыто протестуя против аннексии Крыма, я бы это делал", – сказал он OBOZREVATEL.

"Я не езжу в Крым по одной простой причине: чтобы не доставлять неудобств. Я знаю своих горячих родственников, и предполагаю, что бы они делали в этом случае. Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо", – признал режиссер.

Александр Усик, Крым, коллаж

Александр Усик, Крым, коллаж

Говоря о том, что ранее боксер уходил от ответа на вопрос о принадлежности Крыма, Сеитаблаев заметил: "Может быть, человек передумал, может быть, он, наконец, осознал, что надо определяться с тем, чей же все же Крым".

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"Ездить или не ездить к родителям, имея такую возможность – это вопрос, который каждый должен решать для себя сам. Но если он пишет, что Симферополь – это Украина, я, конечно, это поддерживаю", – добавил режиссер.

Вместе с тем он заявил, что ему "абсолютно по барабану", как жест Усика будет расценен оккупантами.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Усик побывал в родном городе Симферополь. В своем Instagram он выложил видео, на котором он едет в автомобиле по этому городу. Надпись на видео гласит: "Симферополь. Украина".

Ранее боксер пытался не давать прямого ответа на вопрос, чем Крым. Так, в одном из интервью он заявил: "Чей Крым? Божий. Это по-настоящему. Будет ли он украинским? Все зависит от народа или от воли Господней все зависит. Я стараюсь об этом не думать, потому что мысли заводят куда-то далеко".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Аннексия Крыма Эксклюзив
Персоны
Ахтем Сеитаблаев Александр Усик
Место
Украина Симферополь
Тег
Новости Крыма
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Юг Руси
Юг Руси
Широко известный в узких кругах "режиссёр" ))))
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