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25 января • обновлено в 09:57
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Известному спортсмену пришлось сделать эвтаназию: спортивные итоги 24 января

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Известный нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер умер у себя на родине и 440-килограммовый силач удивил выбором будущей жены.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 24 января.

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Кроме того, "Динамо" приняло решение по скандальному нападающему и букмекеры изменили котировки на бой Усик – Чисора. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов
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Хорошистка Кристина
Хорошистка Кристина
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