Известному спортсмену пришлось сделать эвтаназию: спортивные итоги 24 января

Известный нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер умер у себя на родине и 440-килограммовый силач удивил выбором будущей жены.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 24 января.
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