Президент США Дональд Трамп восхищенно высказался о победе "Вашингтон Кэпиталз" в финале Кубка Стэнли. Глава американского государства особо отметил вклад российского капитана столичных Александра Овечкина, известно кроме всего тем, что основал движение "Putin Team" в поддержку Владимира Путина.

"Поздравляю "Вашингтон Кэпиталз" c великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, был выдающимся – настоящая суперзвезда. Весь округ хлопает вам", – написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time!