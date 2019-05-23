В России умер двукратный чемпион мира по хоккею

Двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежных команд Сергей Абрамов умер на 63-м году жизни.

Сергей Абрамов ХК "Ижсталь"

"Остановилось сердце Сергея Абрамова, оборвалась жизнь того, кто олицетворял собою ледовую игру. Не стало легенды, ярчайшего игрока, лучшего снайпера и ассистента в истории ижевского хоккея. Клуб выражает соболезнования родным и близким Абрамова", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба Высшей хоккейной лиги "Ижсталь".

Абрамов дважды выиграл чемпионат мира (1975, 1976) среди молодежных команд в составе сборной СССР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный российский футбольный тренер скончался на 65 году жизни.

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