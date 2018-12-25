В России назвали трезвость спортсменов главной проблемой

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги "Нефтехимик" Андрей Назаров объяснил трезвостью причину неудач своих подопечных

По словам наставника, молодые игроки стараются проявить себя на площадке, но слишком нервничают. Назаров отметил, что это вопрос психологии, и хоккеистам необходимо немного расслабиться.

Андрей Назаров Sportbox

"Проблема в том, что молодежь много не пьет, они все трезвые. Если бы были постарше, то, может, более расслабленные были", — заявил он.

"Нефтехимик" проиграл ЦСКА в овертайме со счетом 3:4. После 42 матчей команда из Нижнекамска занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, канадский хоккеист Брент Сопел, игравший в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев" рассказал о диких вещах, происходящих в России.