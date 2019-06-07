В финале Кубка Стэнли фанаты устроили бойню на трибунах: видео

Жуткую драку в Бостоне прямо на трибунах во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз" устроили местные фанаты.

Один из болельщиков, находившийся на трибунах рядом с дерущимися, опубликовал в Твиттере кадры произошедшей потасовки. Причины по которым возникла драка остаются пока неизвестны.

This was sent to me from the stands - this fight escalates ... all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF — Benjamin Hochman (@hochman) 7 червня 2019 р.

Сам матч, проходивший на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне завершилась победой гостей — 2:1.

Счет в финальной серии стал 3:2 в пользу "Сент-Луис Блюз". Шестой матч состоится 10 июня в Сент-Луисе.

Новости В НХЛ установлен исторический антирекорд

Действующим обладателем Кубка Стэнли ныне является команда НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский хоккеист Джонни Бойчук получил жуткую травму во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его "Айлендерс" принимал "Торонто".

За полминуты до конца второго периода при счете 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка 35-летний защитник получил удар коньком соперника в шею. Бойчук в борьбе за шайбу схлестнулся у борта с нападающим соперника Митчеллом Марнером. Тот, не удержав равновесия и падая на лед, полоснул Джонни по горлу.

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