В финале Кубка Стэнли фанаты устроили бойню на трибунах: видео

Жуткую драку в Бостоне прямо на трибунах во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз" устроили местные фанаты.

Один из болельщиков, находившийся на трибунах рядом с дерущимися, опубликовал в Твиттере кадры произошедшей потасовки. Причины по которым возникла драка остаются пока неизвестны.

This was sent to me from the stands - this fight escalates ... all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF