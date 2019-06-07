В финале Кубка Стэнли фанаты устроили бойню на трибунах: видео

Жуткую драку в Бостоне прямо на трибунах во время пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз" устроили местные фанаты.
Один из болельщиков, находившийся на трибунах рядом с дерущимися, опубликовал в Твиттере кадры произошедшей потасовки. Причины по которым возникла драка остаются пока неизвестны.
This was sent to me from the stands - this fight escalates ... all between Bruins fans. pic.twitter.com/XPHEwdEBVF— Benjamin Hochman (@hochman) 7 червня 2019 р.
Сам матч, проходивший на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне завершилась победой гостей — 2:1.
Счет в финальной серии стал 3:2 в пользу "Сент-Луис Блюз". Шестой матч состоится 10 июня в Сент-Луисе.
Действующим обладателем Кубка Стэнли ныне является команда НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".
Как сообщал OBOZREVATEL, канадский хоккеист Джонни Бойчук получил жуткую травму во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его "Айлендерс" принимал "Торонто".
За полминуты до конца второго периода при счете 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка 35-летний защитник получил удар коньком соперника в шею. Бойчук в борьбе за шайбу схлестнулся у борта с нападающим соперника Митчеллом Марнером. Тот, не удержав равновесия и падая на лед, полоснул Джонни по горлу.
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