В чемпионате Украины по хоккею установлен уникальный рекорд

В матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч между "Белым Барсом" и "Кременчугом" (4:10) поставлен уникальный рекорд.

Владимир Алексюк - автор самой быстрой шайбы в истории УХЛ uhl.ua

Защитник "барсов" Владимир Алексюк забросил самую быструю шайбу в истории УХЛ, мощно забив гол от синей линии в ворота Вячеслава Новицкого на 11-й секунде поединка.

Отметим, что предыдущий рекорд был поставлен в январе 2017 года, когда в матче между "Кривбассом" и "Дженералз" на 13-й секунде матча отличился Андрей Татаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НХЛ был забил невероятный гол, автором которого стал вратарь.

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