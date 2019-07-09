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Умер знаменитый призер Олимпиады по хоккею

3.5т Читать материал на украинском

Знаменитый канадский хоккеист Грег Джонсон скончался в возрасте 48 лет.

Причина смерти серебряного призера Олимпийских игр 1994 года пока неизвестна, сообщает Pittsburgh Tribune Live.

Умер знаменитый призер Олимпиады по хоккею

Джонсон за свою карьеру выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингс", "Питтсбург Пингвинс" и "Нэшвилл Предаторс". Он играл на позиции центрального нападающего. Джонсон провел 822 матча в НХЛ. Хоккеист также завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира 1991 года.

В 2006 году Джонсон завершил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Врачи обнаружили у спортсмена порок сердца.

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