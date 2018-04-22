Украина разгромной победой стартовала на ЧМ по хоккею

Сборная Украины по хоккею в воскресенье, 22 апреля, добыла первую победу на чемпионате мира в первом дивизионе, который с 22 по 28 апреля пройдет в Каунасе (Литва).

Подопечные Александра Савицкого в стартовом туре со счетом 3:0 разгромила команду Румынии.

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Румыния – Украина – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

0:1 – 13 Катрич

0:2 – 28 Нименко (Бабинец)

0:3 – 38 Буценко

Напомним, что победитель этого турнира поднимется в дивизион 1А (подэлита). Худшая команда вылетит во второй дивизион.

Как сообщал ранее "Обозреватель" юниорская сборная Украины по хоккею выиграла чемпионат мира в дивизионе IB.