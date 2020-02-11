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11 февраля • обновлено в 17:02
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УХЛ назвала лучших игроков января

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Украинская хоккейная лига и ТМ "Parimatch" продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

Лучшим голкипером в январе стал Александр Хомутов из "Днепра". В 5 матчах вратарь отбил 92,3% бросков, заработав коэффициент надёжности 2.13. 3 матча из 5 стали победными для "щук", а ещё в одной игре херсонцы уступили в овертайме.

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УХЛ назвала лучших игроков января

Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал лидер обороны "Кременчука" Всеволод Толстушко. В 7 матчах игрок набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности +7, отметившись, в том числе заброшенными шайбами в ворота "Белого Барса" и "Донбасса".

УХЛ назвала лучших игроков января

Лучшим нападающим января стал Роман Благой из "Белого Барса". Форвард набирал очки во всех 7 матчах белоцерковцев, отметившись 16 (8+8) результативными баллами при показателе полезности +5. Благой внёс значительный вклад в успехи "барсов" в январе, сделав хет-трик в ворота "Донбасса" и дубль в матче с "Кременчуком". 6 из 16 очков Благой набрал при игре в неравных составах, а 2 шайбы из 8 стали победными для "Белого Барса".

Автором лучшей шайбы месяца стал нападающий МХК "Динамо" Михаил Геворкян. Форвард получил передачу на ход из своей зоны, оторвался от защитника "Днепра", сблизился с голкипером, обманным движением обыграл вратаря и забросил шайбу в ворота:

Напомним, что в состав экспертной комиссии входят представители спортивного департамента УХЛ и представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра.

УХЛ назвала лучших игроков января

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Украины по хоккею
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