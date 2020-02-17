Суперкамбэк и драма: результаты УХЛ 35-го тура

16 февраля в Харькове матчем МХК "Динамо" - "Днепр" завершился 35-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. В этом поединке явными фаворитами смотрелись гости, которые с 72 очками занимали 3 место. У хозяев – 7 очков и последняя строчка.

С первых секунд гости кинулись вперед, нагнетая голевую обстановку возле ворот Шевчука. Кузьмик, Матерухин, Белоусов, Каракулько и другие штурмовали ворота харьковчан. И только благодаря вратарю и самоотверженной игре защитников "Динамо", счет до экватора поединка сохранялся 0:0. Кроме того, хозяева создали 100% голевой момент, но Абаджян не смог переиграть Хомутова один на один.

И тут же сыграло правило: "не забиваешь ты, забивают тебе". Херсонцам хватило полторы минуты, чтобы забросить три безответные шайбы. Точными бросками отличились: Пугачев, Луговой и Дорофеев.

Во втором периоде игра проходила по тому же сценарию, что и в первом. Гости постоянно атаковали, а хозяева пытались искать успеха на контратаках. В итоге, харьковчане пропустили еще три шайбы. Вначале Андрей Жвачкин, на 23 минуте, технично забил гол, находясь рядом с двумя защитниками. Через три минуты, Александр Каракулько вместе с Александром Шибаевым разыграли красочную голевую комбинацию, которую точным броском в "девять" завершил Каракулько. На 34 минуте Артем Целогородцев забросил шестую шайбу.

"Динамовцы" смогли ответить лишь двумя опасными и мощными бросками Фирсова и Панкова. Но в обоих случаях вратарь "Днепра" Хомутов проявил чудеса реакции и выручил свою команду.

В заключительной "двадцатиминутке" у харьковчан полностью расклеилась игра впереди. Херсонские хоккеисты раз за разом штурмовали ворота Шевчука. Благодаря игре вратаря, "Динамо" пропустило лишь две шайбы. На 43 минуте Тимченко с передачи Коваленко сделал счет 7:0. А за пять минут до конца, Целогородцев оформил дубль.

Итоговый счет матча 8:0 в пользу гостей. Таким образом, херсонцы набрали 75 очков и продолжают преследование лидеров турнира. Харьковчане с 7 очками – последние.

МХК "Динамо" - "Днепр" 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Пугачев (Матерухин – Белоусов), 13:11, 0:2 – Луговой (Жвачкин – Кузьмик), 14:22, 0:3 – Дорофеев (Шепелев – Тимченко), 14:46, 0:4 – Жвачкин (Шибаев – Дорофеев), 22:20, 0:5 – Каракулько (Шибаев), 25:17, 0:6 - Целогородцев (Чернышенко – Матерухин), 33:10, 0:7 – Тимченко (Коваленко – Кузьмик), 42:39, 0:8 – Целогородцев (Шибаев), 55:24.

МХК "Динамо": Шевчук (Вязовов); Фирсов (К) - Наливайко (А), Панков - Лисин, Савченко - Шуба, Трапезников - Швоев; Абаджян - Праведный - Геворкян (А), Дурдыев - Борисов - Панов, Фёдоров - Соляник - Кашевко, Харин - - Абдулаев.

"Днепр": Хомутов (Гурко); Белоусов (А) - Пугачёв, Декало - Дорофеев, Афанасьев (А) - Матусевич, Шепелев - ; Матерухин (К) - Чернышенко - Василенков, Каракулько - Шибаев - Целогородцев, Луговой - Кузьмик - Жвачкин, Тимченко - Коваленко - Брага.

Центральный поединок тура между "Кременчуком" и "Донбассом" вышел невероятно эмоциональным.

Матч команды начали абсолютно на равных, сходу обменявшись рядом опасных атак. Однако, правом первыми открыть счёт в матче воспользовались дончане, прошив Вячеслава Новицкого усилиями Никиты Колесниковса. Далее "Донбассу" удалось навязать противнику свою игру и ещё дважды отличиться в кременчугских воротах, завладев более чем комфортным преимуществом - сначала ещё раз отличился Колесниковс, а третью шайбу забросил Севастьян Карпенко.

"Горожане" за оставшиеся 5 минут периода насели на ворота Трифонова, но воспользоваться своим моментами они так и не сумели.

Свой камбэк хозяева площадки начали после ещё одной пропущенной шайбы от Виталия Ляльки. Пропустив четвёртый гол, Александров, Пузатов и Григорян вернули "Кременчук" в игру, сократив отставание от дончан до минимума.

В третьем периоде первые 10 минут команды провели в обоюдоострой борьбе, не уступая ни на одном сантиметре площадки. Даже команды обменялись заброшенными шайбами - на гол Виталия Карамнова результативно ответил Давид Григорян, установив счёт 4:5 на табло. Несмотря на все атаки "горожан", но сравнять счёт у них так и не вышло, что означает минимальную победу "Донбасса".

"Кременчук" - "Донбасс" 4:5 (0:3, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 Колесниковс (Подзиньш), 7:00; 0:2 Колесниковс (Карамнов, Волков, - больш.), 13:13; 0:3 Лялька (Карпенко), 14:02; 0:4 Лялька (Уилсон), 22:12; 1:4 Александров (Орлов, Пукс, - больш.), 25:07; 2:4 Пузатов (Толстушко), 25:22; 3:4 Григорян (Бондарук, - больш.), 33:40; 3:5 Карамнов (Шишлянников, Уилсон, - больш. ), 49:42; 4:5 Григорян (Бабрусев), 57:14.

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Григорян - Бабрусев, Александров - Хришпенц, Толстушко - Пузатов, - ; Бондарук - Серанов - Киселёв (К), Орлов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Ворона - Савченко, Бондаренко - Чердак - Фроленко.

"Донбасс": Трифонов (Качула); Большаков - Уилсон, Игнатенко - Колесниковс, Григорьев - Пангелов-Юлдашев, Жовнир - ; Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Шишлянников - Карамнов - Волков, Лялька (А) - Карпенко - Разумов, Подзиньш - Захаров (К) - Костиков.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!