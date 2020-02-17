Главная Новости
17 февраля • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Суперкамбэк и драма: результаты УХЛ 35-го тура

565

16 февраля в Харькове матчем МХК "Динамо" - "Днепр" завершился 35-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. В этом поединке явными фаворитами смотрелись гости, которые с 72 очками занимали 3 место. У хозяев – 7 очков и последняя строчка.

С первых секунд гости кинулись вперед, нагнетая голевую обстановку возле ворот Шевчука. Кузьмик, Матерухин, Белоусов, Каракулько и другие штурмовали ворота харьковчан. И только благодаря вратарю и самоотверженной игре защитников "Динамо", счет до экватора поединка сохранялся 0:0. Кроме того, хозяева создали 100% голевой момент, но Абаджян не смог переиграть Хомутова один на один.

Новости
Спровоцировал президент: украинские хоккеисты устроили жестокое побоище

И тут же сыграло правило: "не забиваешь ты, забивают тебе". Херсонцам хватило полторы минуты, чтобы забросить три безответные шайбы. Точными бросками отличились: Пугачев, Луговой и Дорофеев.

Во втором периоде игра проходила по тому же сценарию, что и в первом. Гости постоянно атаковали, а хозяева пытались искать успеха на контратаках. В итоге, харьковчане пропустили еще три шайбы. Вначале Андрей Жвачкин, на 23 минуте, технично забил гол, находясь рядом с двумя защитниками. Через три минуты, Александр Каракулько вместе с Александром Шибаевым разыграли красочную голевую комбинацию, которую точным броском в "девять" завершил Каракулько. На 34 минуте Артем Целогородцев забросил шестую шайбу.

"Динамовцы" смогли ответить лишь двумя опасными и мощными бросками Фирсова и Панкова. Но в обоих случаях вратарь "Днепра" Хомутов проявил чудеса реакции и выручил свою команду.

В заключительной "двадцатиминутке" у харьковчан полностью расклеилась игра впереди. Херсонские хоккеисты раз за разом штурмовали ворота Шевчука. Благодаря игре вратаря, "Динамо" пропустило лишь две шайбы. На 43 минуте Тимченко с передачи Коваленко сделал счет 7:0. А за пять минут до конца, Целогородцев оформил дубль.

Итоговый счет матча 8:0 в пользу гостей. Таким образом, херсонцы набрали 75 очков и продолжают преследование лидеров турнира. Харьковчане с 7 очками – последние.

МХК "Динамо" - "Днепр" 0:8 (0:3, 0:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Пугачев (Матерухин – Белоусов), 13:11, 0:2 – Луговой (Жвачкин – Кузьмик), 14:22, 0:3 – Дорофеев (Шепелев – Тимченко), 14:46, 0:4 – Жвачкин (Шибаев – Дорофеев), 22:20, 0:5 – Каракулько (Шибаев), 25:17, 0:6 - Целогородцев (Чернышенко – Матерухин), 33:10, 0:7 – Тимченко (Коваленко – Кузьмик), 42:39, 0:8 – Целогородцев (Шибаев), 55:24.

МХК "Динамо": Шевчук (Вязовов); Фирсов (К) - Наливайко (А), Панков - Лисин, Савченко - Шуба, Трапезников - Швоев; Абаджян - Праведный - Геворкян (А), Дурдыев - Борисов - Панов, Фёдоров - Соляник - Кашевко, Харин - - Абдулаев.

"Днепр": Хомутов (Гурко); Белоусов (А) - Пугачёв, Декало - Дорофеев, Афанасьев (А) - Матусевич, Шепелев - ; Матерухин (К) - Чернышенко - Василенков, Каракулько - Шибаев - Целогородцев, Луговой - Кузьмик - Жвачкин, Тимченко - Коваленко - Брага.

Центральный поединок тура между "Кременчуком" и "Донбассом" вышел невероятно эмоциональным.

Матч команды начали абсолютно на равных, сходу обменявшись рядом опасных атак. Однако, правом первыми открыть счёт в матче воспользовались дончане, прошив Вячеслава Новицкого усилиями Никиты Колесниковса. Далее "Донбассу" удалось навязать противнику свою игру и ещё дважды отличиться в кременчугских воротах, завладев более чем комфортным преимуществом - сначала ещё раз отличился Колесниковс, а третью шайбу забросил Севастьян Карпенко.

"Горожане" за оставшиеся 5 минут периода насели на ворота Трифонова, но воспользоваться своим моментами они так и не сумели.

Свой камбэк хозяева площадки начали после ещё одной пропущенной шайбы от Виталия Ляльки. Пропустив четвёртый гол, Александров, Пузатов и Григорян вернули "Кременчук" в игру, сократив отставание от дончан до минимума.

В третьем периоде первые 10 минут команды провели в обоюдоострой борьбе, не уступая ни на одном сантиметре площадки. Даже команды обменялись заброшенными шайбами - на гол Виталия Карамнова результативно ответил Давид Григорян, установив счёт 4:5 на табло. Несмотря на все атаки "горожан", но сравнять счёт у них так и не вышло, что означает минимальную победу "Донбасса".

"Кременчук" - "Донбасс" 4:5 (0:3, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 Колесниковс (Подзиньш), 7:00; 0:2 Колесниковс (Карамнов, Волков, - больш.), 13:13; 0:3 Лялька (Карпенко), 14:02; 0:4 Лялька (Уилсон), 22:12; 1:4 Александров (Орлов, Пукс, - больш.), 25:07; 2:4 Пузатов (Толстушко), 25:22; 3:4 Григорян (Бондарук, - больш.), 33:40; 3:5 Карамнов (Шишлянников, Уилсон, - больш. ), 49:42; 4:5 Григорян (Бабрусев), 57:14.

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Григорян - Бабрусев, Александров - Хришпенц, Толстушко - Пузатов, - ; Бондарук - Серанов - Киселёв (К), Орлов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Ворона - Савченко, Бондаренко - Чердак - Фроленко.

"Донбасс": Трифонов (Качула); Большаков - Уилсон, Игнатенко - Колесниковс, Григорьев - Пангелов-Юлдашев, Жовнир - ; Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Шишлянников - Карамнов - Волков, Лялька (А) - Карпенко - Разумов, Подзиньш - Захаров (К) - Костиков.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Атлетико
VS
Ливерпуль
Инд. тотал Ливерпуля больше 1
1.60 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
ПСЖ
Боруссия Д не проиграет и тотал больше 2.5
2.60 Сделать ставку
Барыс
VS
Сибирь
Победа Барыса
1.83 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Авангард
Победа Ак Барса с форой (0)
1.63 Сделать ставку
Локомотив
VS
Витязь
Тотал больше 4.5
1.80 Сделать ставку
Антальяспор
VS
Касымпаша
Гости не проиграют
1.89 Сделать ставку
Павлюченкова
VS
Бенчич
Победы Белинды в двух сетах
1.775 Сделать ставку
Клейстерс
VS
Мугуруса
Тотал меньше 17,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Саккари
VS
Соболенко
Победа Марии с форой (+3)
1.88 Сделать ставку
Чилич
VS
Краинович
Победа хорвата
1.995 Сделать ставку