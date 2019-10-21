ХК "Донбасс" вышел в полуфинал Континентального кубка

В решающем матче второго раунда Континентального кубка IIHF ХК "Донбасс" в серии послематчевых буллитов обыграл чемпиона Латвии - "Мого".

Первый период для "Донбасса" выдался достаточно нервным, в основном это было связано с тем, что дончане получили ненужные удаления в самом начале 20-минуте и в ее завершении. Скомканный, в эмоциональном плане, первый период задал характер всей игре, как выяснилось позже.

Во втором периоде подопечные Сергея Витера продолжили получать удаления, но именно в игре в меньшинстве "Донбассу" удалось открыть счет. Александр Матерухин решил доиграть свой эпизод до конца, за прессинговал вратаря и смог, отобрав шайбу, завести ее в пустые ворота.

Настоящий "валидол" начался в заключительной 20-минутке. За 7 минут до конца периода "Мого" сравнял счет, реализовав большинство, а спустя еще 3 минуты латвийцы и вовсе вышли вперед. Игру для "Донбасса" спас Вадим Мазур, который отправил шайбу под перекладину на 58-й минуте.

В овертайме 3х3 "Донбасс" больше владел шайбой, но до голевых моментов дело практически не доходило. Эмоциональные качели продолжились в серии буллитов. После трех нереализованных попыток от каждой из команд, свою попытку наконец-то использовал Александр Васильев. Степан Горячевских засушил пятую попытку "Мого" и вывел "Донбасс" в третий раунд Континентального Кубка.

"Мого" - "Донбасс" 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Матерухин (Белухин - мен.) - 21:23, 1:1 - Демитерс (Желубовскис, Липсбергс - бол.) - 52:45, 2:1 - Я. Озолинс (Савиелс) - 56:24, 2:2 - Мазур (Васильев) - 57:40, победный буллит - Васильев.

Мого: Казановс (Анцс); Липсбергс - Демитерс (К), Лавреновс - Колесниковс, Костюкс - Бакановс, Савиелс - Логинс; Зиеминс - К. Озолинс; Курмис - Гричинскис - Желубовскис; Панкевицс - Я. Озолинс - Масловскис, Хомяковс - Опелтс - Мамоновс.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Жовнир - Яковлев, Уилсон - Большаков, Сильницкий - Романенко, Пангелов-Юлдашев - Каменьков; Лялька - Захаров (К) - Никифоров, Матерухин - Белухин - Васильев, Мазур - Коренчук - Подзиньш, Мостовой - Рыбчик - Карпенко.

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