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4 июня • обновлено в 19:37
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"Слава Богу, что дочь учится в Америке": Фетисов - о жизни в России

1.6т
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов, являющийся членом Высшего совета партии Путина "Единая Россия", возмутил россиян своими словами про заграничное образование дочери.

Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

"У меня дочь живет в США, закончила нью-йоркский университет. Она получила там образование, она там родилась. Так получилось волею судеб. Патриот – это не тот, кто живет здесь, никуда не выезжая, а тот, кто думает о стране и как сделать лучше. У меня в России дом, отец, уважение. У меня здесь все. О каком патриотизме мы говорим? О квасном, о котором на каждом углу сейчас кричат дестабилизаторы? Мне говорят: "Слушай, у тебя дочка учится в Америке". И слава Богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно. У нее своя жизнь, она взрослый человек", – цитирует Фетисова DW.

Эти слова вызвали бурную реакцию в интернете.

"Это дно или ещё нет? Депутатская дочь учится в Америке, получает там хорошее образование. Разве он будет что-то делать для развития страны, в которой он депутатствует?! Тьфу", "Истинный патриот своей страны, работает тут депутатом, а семья живет в США", – пишут юзеры.

"Слава Богу, что дочь учится в США": олимпийский чемпион из партии Путина - о жизни в России

(c) sports.ru

"Слава Богу, что дочь учится в США": олимпийский чемпион из партии Путина - о жизни в России

(c) sports.ru

"Слава Богу, что дочь учится в США": олимпийский чемпион из партии Путина - о жизни в России

(c) sports.ru

"Слава Богу, что дочь учится в США": олимпийский чемпион из партии Путина - о жизни в России

(c) sports.ru

"Слава Богу, что дочь учится в США": олимпийский чемпион из партии Путина - о жизни в России

(c) sports.ru

"Слава Богу, что дочь учится в США": олимпийский чемпион из партии Путина - о жизни в России

(c) sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратный олимпийский чемпион, бывший руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов назвал ситуацию с возможными санкциями против российского спорта самыми позорными в истории.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия
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