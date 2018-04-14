Сборная Украины U-18 с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею

Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла в первом матче чемпионата мира в дивизионе ІВ, который с 14 по 20 апреля проходит в Киеве.

В первом периоде сборная Японии, один из фаворитов группы, заработала целых четыре удаления, однако украинские ребята не смогли реализовать большинство. А вот на старте третьего периода удалились уже хозяева, а игроки Японии сумели реализовать численное преимущество.

После этого Япония получила еще один шанс в большинстве, но в этот раз сборная Украины здорово действовала в меньшинстве. Наши хоккеисты дважды убегали в опасные контратаки, однако не переиграли вратаря соперника.

Последние минуты прошли в зоне японцев, однако Украина, несмотря на довольно активную поддержку болельщиков (во Дворце спорта было не так уж мало людей), отыграться не сумела.

За три минуты до конца юные украинцы даже получили большинство, но вновь подвела игра в численном преимуществе.

Украина (U-18) - Япония (U-18) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 42:23 Абе (Исида, Такебе - больш) - 0:1

Вратари: Оганджанян - Сато

Броски: 32 (10+8+14) - 33 (12+10+11)

В воскресенье, 15 апреля, Украину ждет встреча с Австрией. Начало в 13:00.