Российский хоккеист умер во время матча

Игрок пермского клуба "Ястребы" Ночной хоккейной лиги России Алексей Захаров умер во время домашнего матча с командой ПКС. По предварительным данным, у него случился инсульт.
"После второго периода Алексею стало плохо, в перерыве он отдышался, пробовал выйти на лед, но не смог играть. Кое-как дошел до раздевалки, частично разделся и прилег, Ребята позвонили в "скорую", врачи приехали, осмотрели Алексея, и вызвали бригаду реанимации. Но спасти брата не удалось", - цитирует КП родственник погибшего.
Алексей Захаров
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"Две бригады врачей больше часа боролись за жизнь Алексея, но спасти его, к сожалению, не смогли".- рассказал товарищ по команде Алексея Илья Гаинцев.
У Захарова остались жена и 16-летняя дочь. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"В спортивном комплексе обнаружено тело 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время проверка. Назначена экспертиза",- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Ломакин, был найден мёртвым на окраине столицы России 3 декабря. По предварительным данным причиной смерти стало переохлаждение.
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