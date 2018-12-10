Российский хоккеист умер во время матча

Игрок пермского клуба "Ястребы" Ночной хоккейной лиги России Алексей Захаров умер во время домашнего матча с командой ПКС. По предварительным данным, у него случился инсульт.

"После второго периода Алексею стало плохо, в перерыве он отдышался, пробовал выйти на лед, но не смог играть. Кое-как дошел до раздевалки, частично разделся и прилег, Ребята позвонили в "скорую", врачи приехали, осмотрели Алексея, и вызвали бригаду реанимации. Но спасти брата не удалось", - цитирует КП родственник погибшего.

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"Две бригады врачей больше часа боролись за жизнь Алексея, но спасти его, к сожалению, не смогли".- рассказал товарищ по команде Алексея Илья Гаинцев.

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У Захарова остались жена и 16-летняя дочь. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"В спортивном комплексе обнаружено тело 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время проверка. Назначена экспертиза",- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Ломакин, был найден мёртвым на окраине столицы России 3 декабря. По предварительным данным причиной смерти стало переохлаждение.

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