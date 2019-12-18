"Рога пробились сквозь шлем": жену известного российского хоккеиста обвинили в разврате

Скандал в семье известного российского хоккеиста, звезды НХЛ Никиты Зайцева, выступающего за "Оттаву", набирает обороты.

Спортивный агент Дарья Шишканова в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" обвинила бывшую жену спортсмена Маргариту в изменах и желании нажиться за счет детей.

Никита и Маргарита Зайцевы posta-magazine.ru

"Человек пришел сюда для того, чтобы очернить Никиту и нагло всем врет. Таким образом ее проинструктировал адвокат. Это все делается для того, чтобы с помощью детей получить деньги. Никита писал все эти грубые СМС только потому, что у него начала качаться голова от рогов, которые она ему наставляла. Они уже начали пробиваться сквозь шлем. Когда Никита был на выезде, Маргарита собиралась уехать в Лас-Вегас с любовником. Приводила голого мужчину в дом Никиты, где были маленькие дети, которые могли в любой момент выйти из комнаты", – рассказала Шишканова.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

звезда российского хоккея Никита Зайцев прилетел в Москву, где среди бела дня с помощью напарников похитил детей у своей бывшей жены.

няне двух девочек во время инцидента порезали ухо.

бывшая жена хоккеиста Маргарита написала заявление в полицию.

Зайцев, тем временем, вернулся в расположение канадского клуба. О местонахождении детей ничего не было известно.

Маргарита Зайцева намеревалась отсудить треть дохода своего бывшего супруга в качестве алиментов на детей.

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