Обзор вторых поединков 1/4 финала плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

5 и 6 марта прошли вторые матчи 1/4 финала плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которых "Днепр" дома всухую обыграл "Ледяных Волков", а "Белый Барс" добыл победу над МХК "Динамо". Таким образом херсонская и белоцерковская команды продолжат розыгрыш плей-офф на стадии полуфинала против "Кременчука" и "Донбасса".

"Днепр" - "Ледяные Волки" 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

После того, как херсонцы разгромили "Волков" в Киеве (7:1), они рассчитывали на победу и в домашнем поединке. Настрой херсонской команды сходу отобразился и на табло – еще до первого перерыва киевляне горели 0:3. Во второй двадцатиминутке команда Дмитрия Пидгурского ещё дважды прошила Виталия Власенко и сняла вопросы о победителе в этом матче. И хоть в третьем периоде киевляне стали аккуратнее играть в обороне и больше не позволили забивать противнику, но забросить шайбу престижа у них так и не вышло.

О постоянном прессинге на ворота "Ледяных Волков" свидетельствует и статистика бросков – херсонцы перебросали своих оппонентов со счётом 53-19, полностью навязав киевлянам свою игру.

Стоит отметить, что голкипер "Днепра" Олег Петров оформил юбилейный, десятый, шатаут в сезоне. Также, впервые после перенесённой операции, на лёд вышел форвард Алексей Янишевский, который отметил своё возвращение заброшенной шайбой.

"Сухая" серия с общим счётом 12:1, "Ледяные Волки" завершили свои выступления в этом сезоне, а "Днепр" продолжит борьбу за медали в полуфинале плей-офф против вице-чемпиона Украины.

"Белый Барс" – МХК "Динамо" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

В Белой Церкви состоялся второй матч четвертьфинальной серии, в котором белоцерковский клуб принимал гостей из Харькова. На момент вчерашней встречи команда Константина Буценко лидировала в серии 1:0 и рассчитывала победу при домашних трибунах.

Имея явное преимущество в матче "Белый Барс" всё же не смог выиграть первый период и на перерыв команды ушли при равных 1:1 на табло. Ситуацию изменили последние три минуты второго периода, когда Ярослав Панченко вывел свой клуб вперёд и позволил команде хозяев получить минимальное преимущество. "Динамовцы" до конца встречи так и не смогли вновь прошить Кирилла Кучера, а вот "Белый Барс" смог ещё один раз прошить Тимура Мамедова и завершить матч со счётом 3:1 в свою пользу.

Вторая "сухая" серия и белоцерковцы в полуфинале встретятся с действующими чемпионами Украины. Серия стартует 12 марта в Дружковке. Матчи в прямом эфире покажет телеканал XSPORT

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