Обманные финты, красивые девятки и удачные добивания: топ-7 лучших шайб 1/4 финала плей-офф

Сезон 2019/20 для чемпионата Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч был непредсказуемым и интригующим, начиная с чехарды команды в турнирной таблице и сюрпризов от команд нижней тройки, заканчивая захватывающими четвертьфиналами плей-офф. Мы продолжаем вспоминать самые яркие моменты сезона и сегодня на очереди подборка лучших шайб четвертьфиналов второго этапа чемпионата.

В топе лучших голов 1/4 финала оказался обманный финт от Сергея Бабинца, отличная игра на добивании от Дмитрия Чернышенко и Андрея Жвачкина, два невероятных гола от Романа Благого (в том числе и победная для "барсов" шайба в овертайме), единственная шайба МХК "Динамо" в четвертьфинале от Александра Праведного и уверенный гол "на классе" от Феликса Морозова.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!