Канадский экс-хоккеист новокузнецкого "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева" Брент Сопел с ужасом вспомнил годы жизни в России.

"Я играл в Новокузнецке полтора года. Там настоящее адище. Что я ел? В основном в ресторанах, там есть пара мест. А дома мой холодильник был забит банками "Пепси" и печеньками. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил", — рассказал спортсмен в подкасте Spittin Chiclets.

Брент Сопел с женой и детьми Ottawa Citizen

Также канадец поведал о том, как по улицам города ходили бабушки с коровами на привязи — так они выживали. В целом же Россия, по мнению Сопела, сильно отличается от США.

"Я помог девушке с несколькими пакетами, подержал ей дверь, а она посмотрела на меня как на убийцу", — вспомнил защитник.

Сопел старался не говорить по-английски в присутствии людей.

"Даже по телефону переставал разговаривать, хотя мне говорили, что у меня европейская внешность. Но в России мне платили больше, чем в НХЛ", - уточнил хоккеист.

Сопел играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) четыре сезона: по два в составе "Металлурга" и "Салавата". Также на счету американца более тысячи матчей в североамериканских лигах. В 2010-м Сопел выиграл Кубок Стэнли в составе "Чикаго Блэкхоукс".

В июле о жизни в России высказался канадец Максим Тальбо, игравший за омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". Он вспомнил, как побывал в Магнитогорске, и назвал город самым ср*ным местом на планете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский хоккеист Райан Уитни, оценил красоту и ум россиянок, назвав их "чернобыльскими уродами и придурками".

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