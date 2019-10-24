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24 октября • обновлено в 19:41
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"Настоящее адище": канадский хоккеист рассказал об ужасах жизни в России

2.6т Читать материал на украинском

Канадский экс-хоккеист новокузнецкого "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева" Брент Сопел с ужасом вспомнил годы жизни в России.

"Я играл в Новокузнецке полтора года. Там настоящее адище. Что я ел? В основном в ресторанах, там есть пара мест. А дома мой холодильник был забит банками "Пепси" и печеньками. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил", — рассказал спортсмен в подкасте Spittin Chiclets.

Брент Сопел с женой и детьми

Брент Сопел с женой и детьми

Ottawa Citizen

Также канадец поведал о том, как по улицам города ходили бабушки с коровами на привязи — так они выживали. В целом же Россия, по мнению Сопела, сильно отличается от США.

"Я помог девушке с несколькими пакетами, подержал ей дверь, а она посмотрела на меня как на убийцу", — вспомнил защитник.

Сопел старался не говорить по-английски в присутствии людей.

"Даже по телефону переставал разговаривать, хотя мне говорили, что у меня европейская внешность. Но в России мне платили больше, чем в НХЛ", - уточнил хоккеист.

Сопел играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) четыре сезона: по два в составе "Металлурга" и "Салавата". Также на счету американца более тысячи матчей в североамериканских лигах. В 2010-м Сопел выиграл Кубок Стэнли в составе "Чикаго Блэкхоукс".

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В июле о жизни в России высказался канадец Максим Тальбо, игравший за омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". Он вспомнил, как побывал в Магнитогорске, и назвал город самым ср*ным местом на планете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский хоккеист Райан Уитни, оценил красоту и ум россиянок, назвав их "чернобыльскими уродами и придурками".

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Александрович Валера
Александрович Валера
Пока платили молчал в тряпочку и шарахался от коров
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Он Алекс
Он Алекс
Александрович Валера, ну да, только он за деньги никому вреда не приносил, как ты троляка кремлевская разжигающая ненависть между народами за деньги из федерального бюджета РФ
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. Талисман
. Талисман
Раша это ядовитая помойка мира!
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Я могу найти десятки интервью иностранных спортсменов, играющих и живущих в России, где они положительно о ней отзываются, но зачем разрушать манямирок укропитеков Обоза?Пусть дальше верят в весьмирснами и сильнейшую армию Европы
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Добрыня .
Добрыня .
Петр Апраксин, Абыдна да??
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Петр Апраксин, "Пусть дальше верят в весьмирснами и сильнейшую армию Европы" и про крысу в 4 кг.
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