Кубок Стэнли затерялся в Сибири

Знаменитый хоккейный Кубок Стэнли, который должен был в Новокузнецке представить российский игрок Дмитрий Орлов, по ошибке отправили в Новосибирск.

"Сейчас трофей находится в воздухе. Его на самолете доставляют в Новосибирск, оттуда — на вертолете в наш аэропорт Спиченково, затем на машине на Площадь торжеств, в руки Орлову", — заявил замглавы Новокузнецка по социальным вопросам Григорий Вержицкий.

Каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину. 16 августа другой российский хоккеист "Кэпиталс" Евгений Кузнецов ел пельмени прямо из трофея.