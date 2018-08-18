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Кубок Стэнли затерялся в Сибири

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Знаменитый хоккейный Кубок Стэнли, который должен был в Новокузнецке представить российский игрок Дмитрий Орлов, по ошибке отправили в Новосибирск.

"Сейчас трофей находится в воздухе. Его на самолете доставляют в Новосибирск, оттуда — на вертолете в наш аэропорт Спиченково, затем на машине на Площадь торжеств, в руки Орлову", — заявил замглавы Новокузнецка по социальным вопросам Григорий Вержицкий.

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Каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину. 16 августа другой российский хоккеист "Кэпиталс" Евгений Кузнецов ел пельмени прямо из трофея.

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Тема
НХЛ
Место
РоссияНовокузнецк
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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