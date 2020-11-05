'Краматорск' в равной борьбе уступил 'Кременчуку' в дебюте УХЛ Париматч

5 ноября, в рамках четвертого тура "Краматорск" дебютировал в чемпионате УХЛ Париматч матчем против чемпиона Украины "Кременчука".

Первый период краматорские хоккеисты начали более чем уверенно - в первом же большинстве "Краматорск" разыграл отличную атаку три в одного на ворота Новицкого и Жвачкин после отличной передачи прошил голкипера "горожан", забросив первую шайбу в истории краматорского клуба. Эта шайба для "Кременчука" стала холодным душем, после которого кременчужане собрались и не только сравняли цифры на табло, но и вышли вперед.

Вторую двадцатиминутку краматорский клуб начал так же как и первую - Жвачкин во второй раз прошил Новицкого и сравнял счет, а потом Денискин с разворота точно прошил Шевчука и вновь вывел хозяев матча вперед.

А на последней минуте второго периода Кривошапкин словил отличный пас от Карпенко и, воспользовавшись ошибкой "горожан", забросил своей бывшей команде, во второй раз сравнял цифры на табло.

В третьем отрезке матча команды первые пять минут провели без заброшенных шайб, понимая цену любой ошибки, а потом вновь обменялись голами. Сначала экс-капитан "горожан" Карпенко удачно реализовал свой момент у ворот Гордюшина, который заменил в створе Новицкого, а потом Коробов сделал счет 4:4 и заставил команды начинать все сначала.

Во второй половине периода кременчужане усилиями Денискина вновь вышли вперед, установив окончательный счет на табло. Таким образом, "Краматорск" в упорной борьбе уступил действующим чемпионам страны, дебютировав в чемпионате УХЛ Париматч.

"Кременчук" - "Краматорск" 5:4 (2:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 Жвачкин (Гринь, Кривошапкин), 03:31; 1:1 Пукс (Савицкий, Александров), 03:40; 2:1 Киселев (Созонов, Алексюк), 08:44; 2:2 Жвачкин (Столяренко), 20:21; 3:2 Денискин (Коробов, Дубинин), 26:19; 3:3 Кривошапкин (Карпенко, Халин), 39:52; 3:4 Карпенко, 45:28; 4:4 Коробов (Денискин, Дубинин), 45:58; 5:4 Денискин (Коробов), 49:03;

Кременчук: Новицкий (Гордюшин - с 40:00); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Александров, Грицких - Толстушко, Яковлев - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Созонов, Пукс (А) - Волков - Савицкий, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.

Краматорск: Шевчук (Замерец); Воронин - Гринкевич, Пахмурин - Полухин, Зуев - Панков; Кривошапкин - Карпенко (К) - Халин, Гринь (А) - Столяренко - Жвачкин (А), Цыпнятов - Сурсов - Подзиньш, Геворкян.