"Корона" в результативном матче обыграла "Црвену Звезду"

В заключительный день второго раунда Континентального кубка "Корона" сыграла против "Црвены Звезды" в матче аутсайдеров группы.

Играя без турнирных амбиций, команды выдали настоящую голевую феерию. Хотя в первом периоде забивали только румыны. Примечательно, что счет в матче в большинстве открыл экс-украинец Павел Борисенко. На перерыв команда Йовицы Руса ушла, уступая 0:2.

Однако во второй 20-минутке сербы сотворили мини-камбэк. За 5 минут "Црвена Звезда" сравняла счет усилиями Марко Бркусанина и Вячеслава Чегринцева. "Корона" не могла себе позволить не выиграть хотя бы один матч на турнире, где изначально считалась одним из фаворитов, и к концу периода вернула свое преимущество, даже увеличив его до трех шайб.

Исторический ничейный период "Црвена Звезда" провела в заключительные 20 минут. На голы Нельсона Армстронга и Матяша Биро ответили Иван Анич и Евгений Касицки.

Таким образом, команда Юлиуса Пензеша выиграла заключительный матч на турнире, но стала только третьей.

Лучшими игроками матча стали Марко Бркусанин и Коди Фаули, которым вручили памятные награды генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко и главный редактор XSPORT Александр Сукманский.

"Црвена Звезда" – "Корона" 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 - Борисенко (Транца, Петер - бол.) - 13:25, 0:2 - Петер (М. Биро, Транца) - 18:28, 1:2 - Бркусанин (Попович, Чегринцев) - 24:57, 2:2 - Чегринцев (Анич) - 25:13, 2:3 - Плант (Жабо, Б. Гайдо) - 27:23, 2:4 - Глига (Плант, Фоули) - 36:45, 2:5 - М. Биро (Транца, Петер) - 38:29, 2:6 - Армстронг (Стефенсон, Глига) - 40:12, 3:6 - Анич (Новакович, Чегринцев - бол.) - 50:08, 3:7 - М. Биро (Петер, Транца) - 55:11, 4:7 - Касицки - 58:47.

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