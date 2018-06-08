Потому что "Putin team": определился чемпион НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Овечкина впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. "Столичные" обыграли "Вегас" в пятой игре 4:3. Счет в серии стал 4:1.

Россиянин внес свою лепту в победном матче – Ови отличился во втором периоде, реализовав большинство.

При этом телеграм-канал "Спорт и сплетни" подколол Овечкина из-за его поддержки Владимира Путина. "Овечкин. Заслужил. А всё почему? Потому что вступил в "Putin team", - написали авторы канала.

Отметим, что для победы команде из Вашингтона понадобилось 42 сезона в НХЛ.

До этого "столичные" лишь раз играли в финале Кубка Стэнли, в сезоне-1997/98 они проиграли "Детройту" в серии 0:4.

Овечкин не единственный из представителей РФ, который стал обладателем заветного трофея в составе "Кэпиталз". В их числе нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист пожелала смерти Овечкину.