Потому что "Putin team": определился чемпион НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Овечкина впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. "Столичные" обыграли "Вегас" в пятой игре 4:3. Счет в серии стал 4:1.

Россиянин внес свою лепту в победном матче – Ови отличился во втором периоде, реализовав большинство.

THE @Capitals ARE THE 2018 #STANLEYCUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/5hIneswpFK