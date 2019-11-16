ХК "Донбасс" добыл важнейшую победу в Континентальном кубке

Во второй игровой день полуфинального раунда Континентального кубка в группе F "Донбасс" сыграл с чемпионом Казахстана "Бейбарысом".

Поражение в этом матче означало бы для команд лишение шансов на продолжение борьбы за выход в Суперфинал турнира. Осознавая это, соперники начали настоящую битву с самых первых секунд. За стартовые 12 минут оппоненты наиграли на 8 минут штрафа, 6 из которых было в пассиве дончан.

Примечательно, что именно в формате 4х5 "Донбассу" удалось убежать в контратаку и Илья Коренчук открыл счет точным кистевым броском. Спустя минуту большинство соперника уже истекло, но позиционное преимущество все-таки переросло в гол с "пятака", где свой отскок подкараулил Альберт Вишняков.

После первого перерыва "Донбасс" смог выдать убойную 20-минутку, перебросав соперника 15:9. Из этих 15 бросков три стали точными, при этом Коренчук оформил хет-трик, а его партнер по "тройке" Виталий Лялька отличился очередным мини-шедевром. До второго перерыва чемпион Украины мог и вовсе снимать вопросы о победителе, но на последних секундах подопечным Сергея Витера не удалось реализовать выход "два в ноль".

Третий период выдался очень нервным, ведь уже в его дебюте "Бейбарыс" заработал большинство и быстро его реализовал. Всю середину заключительной 20-минутки казахстанцы отчаянно пытались сравнять счет, но вдохновенная игра Степана Горячевских позволила "Донбассу" сохранить свое преимущество.

Когда до конца матча уже оставались последние минуты, "Бейбарыс" попробовал сыграть без вратаря, за что соперника наказал Евгений Никифоров.

Итоговая победа 5:3 позволила "Донбассу" набрать 4 очка после двух туров и существенно повысить свои шансы на попадание в Суперфинал. В свою очередь "Бейбарыс" уже таких шансов лишился.

17 ноября хозяева турнира "Краковия" сойдутся в решающем матче с ХК "Донбасс", начало – в 20:00.

Континентальный кубок, группа F, 2 тур:

"Бейбарыс" – "Донбасс" 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Коренчук - мен. - 12:32, 1:1 - Вишняков (Савенков) - 13:35, 1:2 - Коренчук (Карамнов, Сильницкий) - 21:14, 2:2 - Дерябин - 21:25, 2:3 - Лялька - 23:18, 2:4 - Коренчук (Пангелов-Юлдашев) - 28:34, 3:4 - Макаров (Вишняков, Митряков - бол.) - 50:54, 3:5 - Никифоров - пустые ворота - 58:32.

Бейбарыс: Микушин (Волошин - с 28:34); Митряков - Савенков - Вишняков; Кутугин - Макаров; Куликов - Кучин - Дзедаев; Смирнов - Степаненко; Филонов - Иванов - Дерябин; Степанов - Писарев; Чемерилов - Зубков - Габдуллин; Кенбаев.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Уилсон - Большаков, Матерухин - Белухин - Васильев; Сильницкий - Романенко, Лялька (А) - Карамнов - Коренчук (А); Яковлев - Жовнир, Шишлянников - Захаров (К) - Никифоров; Курбатов - Пангелов-Юлдашев, Подзиньш - Карпенко - Костиков.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!