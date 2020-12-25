Где смотреть Россия – США: расписание трансляций молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею в ночь на 26 декабря начинает выступления на молодежном чемпионате мира, который стартовал в канадском Эдмонтоне.

Команда Валерия Брагина в первой для себя игре на турнире сразится с американцами. Увидеть поединок главного крупного хоккейного турнира нынешний зимы украинские зрители смогут на телеканале XSPORT. Начало трансляции – в 4:30 утра по киевскому времени (5:30 по московскому).

Кроме того, поединок покажет российский Первый канал. Украинский вещатель в 14:00 покажет повтор поединка.

Отметим, что кроме США россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией и Австрией. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Латвия объявила о том, что отказывается от проведения взрослого чемпионата мира в элитном дивизионе вместе с Беларусью из-за действий режима Александра Лукашенко.