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Где смотреть онлайн хоккей Канада – Чехия: расписание трансляций 1/2 финала чемпионата мира

1.2тЧитать материал на украинском

Сборные Канады и Чехии разыграют вторую путевку в финал чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии.

На льду "Ондрей Непела Арена" команды встретятся в субботу, 25 мая. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Канада – Чехия. Начало игры – в 20:15 по киевскому времени.

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Канада – Чехия

На украинском ТВ за поединком можно будет следить в эфире телеканала XSPORT. Также трансляцию из Братиславы проведет российский вещатель "Матч ТВ", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия, и белорусский "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады в невероятном триллере обыграла команду Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира. "Кленовым листьям" удалось перевести игру в овертайм за 0,4 секунды до финальной сирены. В сети было опубликовано видео момента.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
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