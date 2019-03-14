"Донбасс" столкнулся с проблемами в полуфинале УХЛ

В Дружковке состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч между "Донбассом" и "Белым Барсом". Ранее дончане уверенно обыграли визави 9:1.

Уже к середине второго периода "Донбасс" вел в матче 3:0, благодаря точным броскам Тиграна Манукяна, Дмитрия Игнатенко и Ильи Коренчука. Со стороны могло показаться, что результат первого матча, когда дончане без особых проблем отправили 9 шайб в ворота соперника, может повториться.

Но стоит отдать должное "Белому Барсу" – Константин Буценко настроил команду должным образом, и "барсам" удалось сравнять счет. По разу большинство реализовали Назар Ружников и Максим Ядловский, после чего последний отправил ещё одну шайбу в ворота Богдана Дьяченко – но уже в равных составах.

Третий период выдался наиболее нервным для обеих команд. Вадим Мазур и Александр Костиков сделали преимущество дончан комфортным, и "Донбасс" стал играть на удержание счета. Но за полторы минуты до конца основного времени Владислав Куцевич обокрал защитника хозяев и сократил разрыв до минимального.

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На последней минуте Константин Буценко снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока, но сравнять счёт "Белому Барсу" это не помогло. "Донбасс" повёл в серии 2:0, и сделал хороший задел для прохода в финал плей-офф.

Следующий матч между командами состоится 17 марта в 17:00 в Белой Церкви. Прямая трансляция игры – на телеканале XSPORT.

"Донбасс" - "Белый Барс" 5:4 (1:0; 2:2; 2:2)

Шайбы: 1:0 Манукян (Денискин, Мостовой), 02:58. 2:0 Игнатенко (Захаров, Александров - больш.), 25:03. 3:0 Коренчук (Лялька - меньш.), 37:00; 3:1 Ружников (Дурдыев, Куцевич - больш.), 37:49; 3:2 Ядловский (Куцевич, Арабов - больш.), 38:59; 3:3 Ядловский (Лесников, Арабов), 42:18; 4:3 Мазур (Коренчук), 43:46; 5:3 Костиков (Манукян), 50:31; 5:4 Куцевич (Лесников), 58:25.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Игнатенко - Александров, Жовнир - Григорьев, Мартынюк - Воронин; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Кирющенков - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Смирнов - Никифоров, Манукян - Мостовой - Денискин.

Белый Барс: Кучер (Качула); Таран (А) - Васильев, Логач - Ядловский (А), Гребеник - Грицюк, Гриценко; Дурдыев - Печерских - Тимченко (К), Панов - Куцевич - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Качан - Ромахин.

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