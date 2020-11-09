"Донбасс" и "Краматорск" добыли победы в УХЛ Париматч. Видео

В воскресенье, 8 ноября, "Донбасс" на выезде обыграл "Днепр" в центральном матче УХЛ Париматч и выиграл пятый матч на старте сезона.

Команды активно начали поединок, не уступая своим соперникам ни на одном участке площадки. Гости открыли счет на восьмой минуте встречи усилиями Виктора Захарова, но уже спустя 16 секунд Евгений Гасников его сравнял. Несмотря на это, результативные удары Никиты Буценко и Ильи Коренчука позволили гостям уйти на первый перерыв с комфортным перевесом в две шайбы – 1:3.

Все те же Буценко и Коренчук отличились еще по разу во втором периоде, на что команда из Херсона смогла ответить лишь голом Зайцева – 2:5 перед заключительной двадцатиминуткой.

В решающем отрезке матча оба коллектива создали множество опасных моментов у ворот Хомутова и Трифонова, однако пробить голкиперов хоккеистам не удалось.

"Донбасс" является лидером УХЛ Париматч с 10 очками после 5 туров, а в активе "Днепра" две победы после 5 игр.

"Днепр" – "Донбасс" 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Захаров (Милехин), 07:47; 1:1 Гасников (Вишняков), 08:04; 1:2 Буценко (Захаров), 12:11; 1:3 Коренчук (Буценко), 19:10; 1:4 Коренчук (Милехин, Буценко), 22:21; 2:4 Зайцев (Вишняков, Дорофеев), 28:50; 2:5 Буценко (Коренчук, Милехин), 31:21;

"Днепр": Хомутов (Петров); Дорофеев – Декало, Макаров (К) – Ратушный, Афанасьев (А) – Матусевич, Кругляков – Ганута; Швецов – Крысанов – Зайцев, Вишняков – Гасников – Каракулько, Воробьев – Чернышенко – Тимченко, Мельник – Брага – Целогородцев (А).

"Донбасс": Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев – Журавлев, Кожевников – Кобелев, Кутугин – Колесниковс; Монс – Туркин (А) – Захаров (К), Шишлянников – Бирюков – Сигарев, Милехин – Буценко – Коренчук (А), Пересунько – Карамнов – Разумов.

Во втором матче игрового дня между собой встречались дебютанты чемпионата Украины по хоккею – "Мариуполь" принимал на своем поле "Краматорск".

Обе команды имели проблемы с составом перед началом поединка. У хозяев отсутствовали Владимир Чердак, Вадим Агеев, Алексей Мельников, Владислав Луговой, Евгений Кобяков и Данил Костарев, а гости не могли рассчитывать на Дениса Василенкова, Юрия Качана и Дениса Короваева.

Счет в матче был открыт на девятой минуте первого периода благодаря добиванию Никиты Олейника после броска Никиты Коваленко. Под занавес двадцатиминутки "Краматорску" удалось отыграться после шайбы Ивана Цыпнятова.

Во втором отрезке игры был забит всего один гол, который, как потом оказалось, стал решающим в этом противостоянии. Артем Сурсов на 32-й минуте поймал на противоходе Тимура Мамедова и принес гостям первую победу в сезоне.

В концовке третьего периода "Мариуполь" имел шанс сравнять счет после удаления в составе соперников, но подопечным Александра Сеуканда так и не удалось воспользоваться численным преимуществом.

"Мариуполь" - "Краматорск" 1:2 (1:1; 0:1; 0:0)

Шайбы: 1:0 Олейник (Коваленко, Гуров), 08:00. 1:1 Цыпнятов (Сурсов), 16:57. 1:2 Сурсов (Цыпнятов, Подзиньш), 31:43.

"Мариуполь": Мамедов (Дуве); Гуров – Филимонов, Петрухно – Цыкало, Панов – Сирченко; Мостовой – Коваленко – Олейник, Ухин – Ромащенко – Бондаренко, Дворник – Мазур – Дурдыев.

"Краматорск": Шевчук (Замерец); Пахмурин – Полухин, Воронин – Гринкевич, Зуев – Панков; Гринь (А) – Столяренко – Жвачкин (А), Цыпнятов – Сурсов – Подзиньш, Кривошапкин – Карпенко – Халин, Геворкян.

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