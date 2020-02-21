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21 февраля • обновлено в 15:01
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Давид против Голиафа: самый маленький игрок НХЛ побил 193-сантиметрового соперника

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165-сантиметровый форвард "Коламбуса" Натан Гербе победил в драке 193-сантиметрового соперника из "Филадельфии" Трэвиса Сэнхайма во время матча регулярного сезона НХЛ.

На YouTube-канале Sportsnet опубликовали ролик, на котором видно, как самый низкий хоккеист лиги сначала сбил с ног нападающего "Филадельфии" Клода Жиру, а затем не растерялся, когда на него налетел одноклубник соперника. Сэнхайм и Гербе схватили друг друга за униформу, но именно форвард "Коламбуса" сумел одержать верх в недолгой потасовке, повалив оппонента на лед.

Драка между Натаном Гербом и Трэвисом Сэнхаймом

Драка между Натаном Гербом и Трэвисом Сэнхаймом

Матч закончился победой "Филадельфии" в овертайме со счетом 4:3. Команды являются соседями по турнирной таблице Восточной конференции, находясь на пятом и шестом месте в зоне плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке НХЛ случилась редчайшая драка – голкиперы "Калгари" и "Эдмонтона" выехали на центр льда, чтобы выяснить отношения.

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Тема
НХЛ
Место
США
Тег
Драка
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