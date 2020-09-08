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Авторитетный белорусский хоккеист сказал, что должен сделать Лукашенко

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Хоккей
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко.

Белорусский нападающий чешского "Слована" Анатолий Протасеня уверен, что Александр Лукашенко должен поступить "как мужик".

По словам 30-летнего спортсмена, который в хоккее более 11 лет, Лукашенко обязан провести новые выборы, честные и прозрачные.

"То есть провести новые выборы, честные и прозрачные, чтобы все проголосовали и голоса были подсчитаны верно. Уже 30-й день идет с начала всех акций, демонстраций и протестов. Казалось, президент уже сам должен понять все, успокоиться и поступить как мужик", – цитирует Протасеню tribuna.by.

Хоккеист сравнил методы Александра Григорьевича в политике и в спорте.

" Он же, вроде, играет в хоккей, любит этот вид спорта. А это мужской вид, и тут нужно действовать по правилам. Хотя, если вспомнить, как проходят Рождественские турниры в Минске, то о каких правилах мы говорим? Чешские любители ездили на соревнования, а в белорусской команде были и профессионалы из Экстралиги, чтобы белорусская сборная заняла первое место. Разве это честно? Для Лукашенко, значит, это нормально", – отметил нападающий.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

6 сентября, в Беларуси прошли новые массовые акции протеста против Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд.

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